Dall’Inghilterra: Scambio Pjanic – Ramsey per rilanciare il centrocampo bianconero

L’idillio tra la Juventus e Miralem Pjanic sembra essersi già interrotto. Dopo anni di corteggiamenti, in estate, il centrocampista bosniaco si è trasferito in bianconero per 32 milioni di euro per fare il definitivo salto di qualità ma dopo sei mesi e numerose prestazioni altalenanti il regista sembra essere già ai saluti. L’Arsenal di Wenger sarebbe disposto, secondo il “Daily Express”, ad acquistare il ventiseienne per 33 milioni di euro, al contrario la Juventus preferirebbe Aaron Ramsey come contropartita tecnica per rimpiazzare il centrocampista. Ramsey è finito un po’ ai margini della rosa londinese e quindi non disdegnerebbe un trasferimento già nella finestra di mercato invernale. Coetaneo di Pjanic, il gallese è in grado di ricoprire più ruoli dal regista, al trequartista fino, in caso di necessità, all’ala.