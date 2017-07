Dall’Inghilterra: Szczesny lasciato a casa dal Tour estivo dell’Arsenal. Juve a un passo

Juve a un passo da Wojciech Szczesny. Secondo quanto riportato dal “Sun”, l’Arsenal avrebbe scelto di non convocare l’ex Roma per la tournée che porterà i Gunners prima in Australia e poi in Cina per i match contro Bayern Monaco e Chelsea, avvicinando di fatto sempre più il portiere polacco alla Vecchia Signora. Dopo i rifiuti da parte dei londinesi alle prime due offerte bianconere, un accordo tra Arsenal e Juventus starebbe per essere trovato (si parla di dettagli da limare), con il giocatore entusiasta di poter ricoprire il ruolo di vice Buffon la prossima stagione, con la promessa di diventare titolare nel 2018, quando il n.1 della Nazionale italiana annuncerà il proprio ritiro al termine dei Mondiali in Russia.