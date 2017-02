Dall’Inghilterra: tutti pazzi per Mbappe! La Juve sfida Arsenal, City e Real Madrid

Sembra proprio il caso di dirlo: in Europa sono tutti pazzi per Mbappe. La stellina del Monaco sta impressionando tutti in questa stagione nel Principato e la sua ottima prestazione in Champions League contro il Manchester City, impreziosita da un gol, gli ha permesso di attirare su di sé l’attenzione di diversi top club europei. Proprio il Manchester City è stato il primo club a interessarsi all’attaccante francese con un’offerta da circa 40 milioni di sterline che si vocifera sia stata inoltrata in estate al club militante in Ligue 1 ma subito rispedita al mittente. Oggi secondo il “Sun” chiunque volesse il gioiello monegasco dovrebbe sborsare almeno 50 milioni di sterline più altri 30 di bonus (simile a quanto accaduto per il trasferimento di Martial al Manchester United). Arsenal e Real Madrid sono gli altri due club interessati al giocatore ma secondo il tabloid inglese anche la Juventus sarebbe pronta a lanciare un assalto per aggiudicarsi l’attaccante di origini camerunensi. Si preannuncia un’estate infuocata in quel di Monaco…