Dall’Inghilterra: tutti vogliono Sanchez, 4 club su di lui ma l’Inter avanza sottotraccia

Secondo il “The Sun” Alexis Sanchez sarebbe uno tra i calciatori più ambiti del prossimo mercato estivo avendo un contratto in scadenza a giugno 2018. L’ala sinistra cilena da alcuni mesi sarebbe intenzionato a cambiare aria a fine stagione, non è ancora chiaro però se vorrà cambiare campionato o meno. Chelsea e Tottenham corteggiano il ventottenne per convincerlo a restare a Londra ma con progetti ben più ambiziosi, mentre il PSG e la Juventus farebbero leva proponendo nuovi stimoli al funambolo fuoriclasse. L’Inter tuttavia lavorerebbe sottotraccia con l’entourage del calciatore per battere l’ambita concorrenza e chiudere quanto prima la trattativa.