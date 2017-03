Dall’Inghilterra: tutti vogliono Verratti! Anche Mou…

La lista delle pretendenti che vogliono Marco Verratti è lughissima: dall’Inter alla Juve, passando per il Barcellona, a volerne citare alcune. E da oggi anche il Manchester United. Secondo quanto riportato dal Sun infatti, Mourinho vorrebbe a tutti i costi il fuoriclasse italiano per rinforzare ulteriormente la sua rosa in vista della prossima stagione. Se da un lato potrebbe esserci il desiderio del regista ex Pescara di tornare in Italia, dall’altra potrebbe essere altrettanto affascinato nel raggiungere un campionato ricco e importante come la Premier League, senza dimenticarci dei Blaugrana che l’hanno appena eliminato dalla Champions League compiendo un’impresa epica. Il futuro di Verratti pare essere nelle sue mani, avendo un’ampia rosa di destinazioni tra le quali sceglierne una. Sempre che decida di lasciare il PSG…