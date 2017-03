Dall’Inghilterra: vendere Zaza e Coman per arrivare a Sanchez. Ecco il tesoretto di casa Juve

Molto presto Alexis Sanchez potrebbe tornare a vestire di bianconero. No, non stiamo parlando di un suo clamoroso ritorno all’Udinese, bensì di un suo approdo alla Juventus. Secondo quanto riportato da “TalkSport” infatti la Vecchia Signora starebbe pensando a un piano per strappare la stella cilena all’Arsenal e beffare la nutrita concorrenza rappresentata da Inter, Psg, Siviglia e Atletico Madrid. Come riportato dal tabloid inglese, l’intenzione dei bianconeri sarebbe quella di cedere a titolo definitivo Zaza e Coman rispettivamente a Valencia e Bayern Monaco, andando così a guadagnare un tesoretto di circa 35 milioni di sterline che servirebbero per portare Sanchez in Serie A già la prossima estate.