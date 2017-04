Dall’Inghilterra: Wenger al PSG, Allegri all’Arsenal. Giro di panchine europeo

Non si spengono le voci intorno al futuro di Max Allegri. Il tecnico livornese continua a fare il suo lavoro alla Juventus, preparando i cruciali match di aprile e preparando ad hoc gli allenamenti, ma dall’Inghilterra continuano a giungere indiscrezioni circa la sua prossima avventura, lontana dall’Italia. Secondo i colleghi del Daily Star, la pista che lo porterebbe all’Arsenal si sarebbe riaperta, con i Gunners pronti ad ingaggiarlo qualora Wenger decidesse di andare al PSG. È delle ultime ore infatti la notizia che i campioni di Francia in carica starebbero spingendo per avere il tecnico ex Milan sulla propria panchina, dopo l’esperienza negativa con Unai Emery. Per Wenger questo significherebbe un ritorno alla Ligue 1 mentre per Allegri un nuova chance di realizzare il suo sogno di allenare in Premier League.