Dall’Inghilterra: Wenger chiama Pjanic e il bosniaco dice “Si”. Già finita con la Juve?

Dall’Inghilterra arriva una vera e propria bomba di mercato. L’avventura di Miralem Pjanic alla Juventus potrebbe già essere ai titoli di coda, con il giocatore pronto a volare in Premier League già a gennaio. Secondo il “Sun” infatti Arsene Wenger avrebbe contattato il giocatore per convincerlo a trasferirsi a Londra e avrebbe ottenuto come risposta un “SI”. L’Arsenal è pronto ad offrire 35 milioni per il cartellino del giocatore e, qualora le voci legate alla volontà di Pjanic di lasciare Torino dopo pochi mesi dovessero essere confermate, potrebbe verificarsi nei prossimi giorni una clamorosa partenza in casa bianconera.