Dall’Inghilterra: Wenger saluta, l’Arsenal sogna Allegri. Tre le alternative

E’ partita la corsa al successore di Wenger all’Arsenal. Il Daily Mirror in edicola oggi riporta che ci sarebbe tra i candidati alla panchina dei Gunners anche Massimiliano Allegri. Lo juventino è blindato da un contratto coi bianconeri ma dall’Inghilterra sono convinti che a Londra ci stiano pensando. Le alternative però non mancano. Le altre idee sono Tomas Tuchel del Borussia Dortmund, Leonardo Jardim del Monaco e per finire Roger Schmidt del Bayer Leverkusen.