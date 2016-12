Dall’Inghilterra: Wenger vuole portare Isco all’Arsenal, addio Juve?

Il trequartista Isco ormai da mesi sembra prossimo a lasciare il Real Madrid. Per il ventiquattrenne si è scatenata una vera e propria asta che sta coinvolgendo i club più titolati d’europa. A questa disputa, secondo il “Daily Mail” si è aggiunto l’Arsenal di Arsene Wenger che vorrebbe a tutti i costi portare ai “Gunners” il calciatore con il contratto in scadenza nel 2018 per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. A questo punto la Juventus, che da mesi sembra stia lavorando per portarlo a Torino, rinuncerà alla corsa?