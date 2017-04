Dall’Inghilterra: Wenger vuole trattenere Sanchez ma il City fa paura

Il gol del 2-1 segnato ieri al 101′ della semifinale di FA Cup ha permesso a Sanchez e compagni di battere il Manchester City di Pep Guardiola, portando l’Arsenal in finale contro il Chelsea. Nonostante le tante reti messe a segno in questa stagione però il futuro di Alexis Sanchez rimane più incerto che mai e in estata un trasferimento dell’ex Udinese in un nuovo club rimane un’ipotesi da non scartare. Secondo quanto riportato dal “Sun” infatti, la dirigenza del Manchester City sarebbe pronta a mettere a disposizione di Guardiola 300 milioni di euro da spendere sul mercato e il primo obiettivo del tecnico catalano sarebbe rappresentato proprio da Sanchez. Nelle interviste post partita però il manager dei Gunners Arsene Wenger ha provato a smorzare le voci di mercato che continuano a circolare intorno al proprio giocatore. Il francese ha voluto ricordare che Sanchez ha un contratto con l’Arsenal e che secondo lui tale contratto verrà onorato. Wenger ha poi aggiunto che secondo lui Sanchez rinnoverà addirittura con il club poiché a Londra è riuscito ad affermarsi come uno dei pilastri del team. In Italia Inter e Juve rimangono alla finestra, pronte a lanciare un deciso assalto per riportare l’attaccante nel Belpaese.