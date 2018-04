D’Oltremanica: scontro Juve-Psg per Martial

Possibile addio in casa Manchester United. Stando a quanto riportato dal “Daily Star”, l’attaccante francese Anthony Martial starebbe infatti pensando di lasciare i Red Devils in estate. Poco soddisfatto dallo scarso minutaggio riservatogli da Jose Mourinho nel corso delle ultime due stagioni, l’ex Monaco potrebbe salutare la Premier League dopo tre anni, conteso tra Serie A e Ligue 1. In scadenza di contratto nel 2019, Martial piace infatti molto sia alla Juventus che al Paris-Saint Germain, pronte a scatenare una vera e propria asta di mercato. Il francese era già stato accostato al campionato italiano lo scorso gennaio quando l’Inter sembrava pronta a portarlo a Milano.