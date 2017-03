Dall’Inghilterra: Juve, dopo anche City e Chelsea vogliono N’Zonzi

Si prospetta sempre più agguerrita la corsa a Steven N’Zonzi, centrocampista del Siviglia. Secondo quanto riportato dal Mirror, la Juventus, che da tempo segue il francese, oltre che col Barcellona, potrebbe vedersela anche con Manchester City e Chelsea. I due club inglesi avrebbero messo nel mirino il mediano e sarebbero pronte a fronteggiare i bianconeri e i Blaugrana per strapparlo ai rossobianchi andalusi. N’Zonzi ha un contratto in essere con la squadra allenata da Sampaoli valido sino al 2020 in virtù del rinnovo siglato a fine gennaio.