Dybala – Juve rinnovo vicino, ma dalla Spagna il Real Madrid è pronto all’assalto

La “Joya” sembra sia vicina a firmare il tanto agognato rinnovo con la Juventus. Paulo Dybala oggi guadagna 2 milioni di euro a stagione, ma con il nuovo accordo arriverà a guadagnarne 5 più bonus che potrebbero far lievitare l’ingaggio fino a 7 milioni di euro all’anno; gli stessi guadagnati da Gonzalo Higuain. Insomma un contratto stellare per la nuova stella bianconera, ma il Real Madrid, secondo “Cadena Cope”, non intende mollare il ventitreenne argentino ed è pronto a un’offerta mostre per acquisire il brillante attaccante bianconero in estate.