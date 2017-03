Dybala senza sorriso alla Juve? Macché! Serata in famiglia con l’amico Pisano

Paulo Dybala triste. Il sorriso, a detta di molti, nelle ultime settimane sarebbe sparito dal viso della Joya, ormai solo di nome ma non di fatto. Tante sentenze negli ultimi giorni, tra cui quella del suo ex allenatore Rino Gattuso. In realtà però il campione argentino della Juventus non sta vivendo giorni tristi e neppure senza il sorriso sulle labbra come testimonia lo scatto griffato GazzaMercato. Dybala sorride e sta ricaricando le pile in vista del big match di Venerdi contro il Milan. Pronto a vivere il rush finale della stagione per conquistare Scudetto, Coppa Italia e Champions League. Una serata trascorsa in famiglia insieme alla compagna Antonella e agli amici, in particolare il terzino Eros Pisano (Verona), suo capitano ai tempi del Palermo. Una risata li seppellirà (i critici)…