Emre Can allontana la Juve: “Voglio fare bene con il Liverpool”

Il titolo dell’intervista è scritto in bianco su uno sfondo rosso, caratteri cubitali per sottolineare l’importanza di quelle parole: “Emre Can è determinato a continuare (con il Liverpool, ndr) nella prossima stagione”, questo il pensiero del centrocampista, riportato dal sito ufficiale del Liverpool. Un chiaro avvertimento alla Juve che sembrava interessata al numero 23 dei Reds. Se è stata una mossa del Liverpool per far capire ai bianconeri di non voler fare sconti per Can lo scopriremo da qui alla fine del mercato, certo è che sono parole inequivocabili. “La scorsa stagione non è stata la mia migliore, ad essere onesto. Ho avuto qualche problema al polpaccio ma poi nel finale mi sono sentito meglio, credo di aver giocato bene e voglio continuare così sin dall’inizio della nuova stagione”. Frasi chiare che allontanano l’Italia e la Juve dal suo futuro, Can è determinato a restare, i bianconeri ricevono un altro “no” ma la caccia al centrocampista resta aperta.