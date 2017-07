Emre Can chiuso ai Reds. La Juve ha un’arma in più?

Dall’Inghilterra il Sunday Express riporta delle novità importanti sul futuro del centrocampista del Liverpool Emre Can. La Juve è in pressing e il giocatore sarebbe valutato sui 30 milioni. Ora la spinta per la buona riuscita dell’affare dovrebbe arrivare dal fatto che in maglia Reds il tedesco non trova spazio da titolare, in quanto Klopp gli preferirebbe sia Henderson che Wijnaldum. E con l’arrivo possibile di Keita dal Lipsia, le chance di vedere Can in Italia in maglia bianconera potrebbero crescere ancora.