Evra lascia la Juve? Rio Ferdinand lo richiama allo United

Patrice Evra sembra in uscita dalla Juventus e molti club, soprattutto in Premier League, sarebbero disposti a puntare sul fulmineo terzino francese. Rio Ferdinand, ex capitano e compagno di squadra di Evra allo United, ha pubblicato sulla sua pagina di Twitter un post per convincere il trentacinquenne juventino a “tornare a casa”. “Fratello, leggo sui social media che stai tornando a casa. Parla con me!”. Riuscirà Rio a convincere Evra o avrà la meglio la “vecchia signora”? Ai posteri l’ardua sentenza.