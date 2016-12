Genoa, stretta finale per Hernanes

Hernanes è prossimo all’addio alla Juventus e si appresta a sbarcare al Genoa. Il brasiliano, vicinissimo al Grifone già in estate, è il colpo del presidente Enrico Preziosi per il tecnico Juric e la tifoseria rossoblù. Il Profeta arriverà in prestito con diritto di riscatto, con una parte di stipendio pagata dalla Juventus (1,2 milioni fino a giugno). Hernanes nelle scorse settimane ha detto no alle offerte di club cinesi (Hebei Fortune e Shanghai Shenhua) e americani (Seattle e LA Galaxy).

Luca Pessina-Nicolò Schira