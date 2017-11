Dalla Germania: attenta Juve, lo Schalke vuole blindare Goretzka

Secondo quanto riferito dalla “Bild” Leon Goretzka sarebbe finito nel mirino di Juventus, Arsenal, Barcellona, Bayern e Liverpool. Il centrocampista sta incantando mezza europa grazie alle sue prestazioni con lo Schalke, squadra adesso disposta a blindare il suo gioiello in vista della prossima sessione di mercato. Stando sempre alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Germania la squadra di Gelsenkirchen offrirebbe al giocatore un sostanzioso contratto di 10 milioni a stagione più 2 di bonus per gli obiettivi in modo tale da rispedire al mittente le lusinghe dei top club europei.