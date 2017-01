Il Lione apre all’arrivo di Evra. Genesio: “Sì, ci interessa”

In seguito alla vittoria del suo Lione contro gli acerrimi rivali del Marsiglia, Bruno Genesio ha parlato ai reporter francesi aprendo all’arrivo di Patrice Evra: “E’ un grande giocatore con molta esperienza che potrebbe interessarci. Al momento però non ne ho ancora parlato col Presidente Aulas”. Il terzino della Juventus è stato accostato al club francese in seguito a delle indiscrezioni raccolte dall’Equipe la settimana scorsa. Su di lui è forte anche l’interesse del Crystal Palace, mentre sembra ormai tagliato fuori il Valencia.