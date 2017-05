Dall’Inghilterra: Il Manchester City torna alla carica per Bonucci

30 anni compiuti il primo maggio dal roccioso difensore della Juventus Leonardo Bonucci che, nel corso delle ultime stagioni, ha dato prova di grande solidità e forza difensiva sia in campo nostrano che europeo. Ottimo il suo contributo anche dal punto di vista realizzato visto che ha realizzato 5 gol pesanti per lo sviluppo della stagione degli uomini di Allegri. Secondo quanto riportato dalle colonne del “Times”, il centrale della Nazionale sarebbe nuovamente entrato nella lista dei desideri del Manchester City per rinforzare il reparto arretrato a partire dal prossimo mercato. Bonucci era stato cercato dai “Citizens” già la scorsa estate ma questa volta l’offerta si prospetta ancora più allettante visto che gli inglesi sarebbero pronti ad offrire un lauto ingaggio e un’offerta monstre alla Juventus.