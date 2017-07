In Spagna sono sicuri: il Barcellona non vuole Bonucci!

Il Barcellona non è in alcun modo interessato all’acquisto di Bonucci. A rilasciare la notizia è “Mundo Deportivo”, quotidiano da sempre molto vicino al mondo blaugrana e che ha tenuto a smentire subito le voci provenienti dall’Italia riguardanti un interessamento dei catalani per il difensore juventino. Il Barcellona è alla ricerca di un centrale che all’occasione possa ricoprire anche il ruolo di terzino e per questo motivo il profilo di Bonucci non sarebbe considerato adatto dal club per assecondare le richieste del nuovo tecnico Valverde.