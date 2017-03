Iñaki Williams gela la Juventus: “Ho combattuto per stare all’Athletic e non ho intenzione di andarmene”

Iñaki Williams sembrava essere l’esterno giusto per arricchire l’attacco bianconero. Il ventiduenne, però, secondo “Mundo Deportivo”, avrebbe smentito ogni possibile trattativa con i bianconeri: “Dicono che me ne andrò ma mi mettono in bocca parole che non ho mai detto. Sono dove voglio essere e questo mi rende molto felice. Ho sempre combattuto per stare all’Athletic e non ho alcuna intenzione di andarmene”. Che siano già naufragati i contatti tra la “Vecchia signora” e la freccia iberica?