Indiscrezioni d’oltremanica: Sissoko – Tottenham al capolinea. Futuro in Ligue1 o in Serie A?

Scorrono già i titoli di coda tra Moussa Sissoko e il Tottenham? Molto probabilmente si, questa è l’indiscrezione del “The Guardian” che ha anche proposto una lista di numerosi club che sarebbero interessati al ventisettenne metronomo del centrocampo della nazionale francese. Tra questi ci sarebbero Juventus, Inter e Milan che vorrebbero far leva sull’insoddisfazione del colosso di origine maliane per convincerlo a lasciare a fine stagione White Hart Lane per trasferirsi in Italia. In realtà, secondo quanto riportato dallo stimato quotidiano britannico, il calciatore sarebbe interessato a tornare in Ligue1 dove ad attenderlo a braccia aperte ci sarebbe il Marsiglia di Rudi Garcia. Chi avrà la meglio?