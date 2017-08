Dall’Inghilterra: sondaggio Juve per Cahill

Secondo quanto riferito dal “Sun” la Juventus avrebbe chiesto informazioni al Chelsea per il centrale Gary Cahill. Il giocatore non rientrerebbe più nei piani di Conte poiché l’arrivo di Rudiger sembrerebbe aver scombussolato le gerarchie nella retroguardia dei Blues. La Juve rimane alla finestra, in cerca di un difensore per colmare il vuoto generato dalla cessione di Bonucci al Milan.