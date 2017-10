Dall’Inghilterra: Juve-Emre Can, i bianconeri pronti a spendere se…

La telenovela Juve-Emre Can sembra non essere terminata. Il centrocampista del Liverpool è da tempo sul taccuino di Marotta e Paratici e stando alle indiscrezioni del “Mirror” il club zebrato avrebbe pronta un’offerta qualora la clausola del giocatore fosse inferiore a 27 milioni. Il ventitreenne dei Reds ha flirtato in passato con la “Vecchia Signora”e non vedrebbe di malocchio un suo approdo a Torino.