Dall’Inghilterra: attenta Juve! Anche il City è su Emre Can

Secondo quanto riferito dal “Mirror” Emre Can sarebbe anche in orbita Manchester City. Il giocatore è in scadenza di contratto con il Liverpool e l’allenatore dei citizens Guardiola starebbe pensando a lui per rinforzare la mediana. Brutta notizia per la “Vecchia Signora” che dovrà dunque affrontare la concorrenza del club inglese per aggiudicarsi le prestazioni del tedesco.