Dall’Inghilterra: Juve, United e Real Madrid sul giovane Oberlin

Secondo quanto riferito dal “Sun” Dimitri Oberlin sarebbe finito nell’orbita di molte prestigiose formazioni, su tutte Manchester United e Real Madrid. Il giovane talento svizzero è andato a segno tre volte nelle sue quattro apparizioni in Europa e non è un caso che alcune squadre stiano pensando a lui per il futuro. Sempre stando alle indiscrezioni del tabloid inglese la Juventus avrebbe annotato sul suo taccuino il nome della stellina del Basilea. Crescono dunque le ammiratrici per il giocatore.