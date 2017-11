Dall’Inghilterra: Khedira prova a convincere Emre Can al trasferimento in bianconero

Emre Can è da tempo sul taccuino di Marotta e Paratici. Il giocatore del Liverpool è in scadenza di contratto e non è un caso che la “Vecchia Signora” sia sulle sue tracce. Stando alle ultime indiscrezioni del “Sun” la Juventus avrebbe incaricato Khedira di convincere il tedesco a cambiare casacca vista la loro amicizia e sintonia all’interno della nazionale allenata da Low. I reds cercano di trattenere la loro pedina poiché ritenuta fondamentale per il gioco di Klopp, nel frattempo continua il pressing bianconero.