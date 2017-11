Dall’Inghilterra: Liverpool e Juve su Grimaldo. Il Benfica fissa il prezzo

Alejandro Grimaldo è senza dubbio uno dei pezzi pregiati del Benfica. Il giocatore si sta mettendo in mostra con il club portoghese e non è un caso che alcuni club europei siano sulle sue tracce. Stando alle ultime indiscrezioni del “Mirror” su tutti ci sarebbero Juve e Liverpool, intenzionati a rinforzare la retroguardia in vista della prossima finestra di mercato. Le due squadre hanno annotato sul loro taccuino il profilo dello spagnolo, con il Benfica che ha fissato subito il prezzo: 35 milioni.