Isco a un passo dal Manchester City per 40 milioni

Secondo il “The Sun”, Isco, sembra essere molto vicino al Manchester City. Il ruolo di riserva da alcuni mesi sta stretto al trequartista spagnolo che infatti avrebbe chiesto la cessione già la scorsa estate. Numerose le pretendenti che hanno bussato alla porta di Florentino Perez, tra queste anche la Juventus che però, finora, non è riuscita a trovare un accordo economico per sbloccare la trattativa. Il ventiquattrenne di Benalmádena dovrà però quanto prima trovare una soluzione anche perchè il suo compagno di squadra James Rodriguez, stando a quanto riportato dai media spagnoli, avrebbe messo come “conditio sine qua non” per la sua permanenza in “blancos” la cessione dell’ex Malaga suo compagno di reparto. Isco potrebbe lasciare Madrid per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.