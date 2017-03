Juve anche Tabarez incorona Bentancur: “Completerà la sua maturazione in Italia, ricorda Cavani”

Finita la stagione con il Boca Juniors Rodrigo Bentancur si unirà alla Juventus. Il classe ’97 è uno dei talenti più cristallini del panorama mondiale ed è già nell’orbita della nazionale uruguaiana. Il centrocampista ambidestro ha già ricevuto la benedizione da un’autorità del calcio sudamericano: Oscar Washington Tabarez che, in una recente intervista, ha dichiarato: “Sta succedendo la stessa cosa accaduta con Suarez e Cavani nel 2007: erano nella lista per la Coppa America e sono andati al mondiale Under 20”. L’ex allenatore, che conosce bene la Serie A avendo allenato Cagliari e Milan, ha aggiunto anche: “Bentancur deve completare il suo ciclo di maturazione e la Juventus lo migliorerà sotto ogni punto di vista”. Parole importanti nei confronti di un giovane che ha ancora tutto da dimostrare ma le sue doti tecniche, e la sua capacità di adattarsi a molti ruoli, lo aiuteranno nella sua crescita.