Juve, Bouy saluta Palermo e vola in Olanda. Prestito al PEC Zwolle

Ouasim Bouy saluta Palermo e vola in Olanda. Come riportato da “Mundo Deportivo”, il centrocampista di origine marocchina di proprietà della Juvetus si è legato questa mattina al PEC Zwolle, società nella quale disputerà in prestito i restanti mesi fino al termine di questa stagione. Solo tre apparizioni nei sei mesi a Palermo, un tabellino troppo che ha spinto i bianconeri a trovare una nuova destinazione al 23enne di Amsterdam.