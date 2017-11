Juve, intrigo Goretzka-Emre Can per il centrocampo

La Juve in vista di giugno cerca un nuovo colpo di primo livello a centrocampo. Da tempo i bianconeri hanno messo li occhi su Emre Can, in scadenza di contratto con il Liverpool. Il Mundo Deportivo riporta che Klopp per sostituirlo avrebbe individuato Leon Goretzka dello Schalke 04 (anche lui in scadenza in estate) come profilo ideale. Il problema per i Reds ora sarebbe la forte concorrenza del Barcellona e, soprattutto, della Juve per il talento della Bundesliga. I bianconeri sono così coinvolti nella caccia ai due centrocampisti, con Goretzka che potrebbe spalancare le porte juventine a Emre Can arrivando in Premier.