Juve, ipotesi San Paolo per Hernanes. I brasiliani si offrono di pagare la metà dello stipendio…

Nuova ipotesi San Paolo per Hernanes. Il brasiliano potrebbe tornare in patria qualora la Juventus dovesse accettare l’offerta arrivata dal club paulista. Prestito gratuito e pagamento dello stipendio diviso a metà con i bianconeri. Questa l’offerta che, secondo “Globo Esporte”, il San Paolo ha recapitato alla società di Corso Galileo Ferraris, la quale in queste ore sta pensando concretamente se svendere il giocatore pur di liberare un posto in rosa e alleggerire il monte ingaggi o se tenere Hernanes fino a fine stagione per poi cercare di ricavare qualche milione dalla sua partenza.