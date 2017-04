Juve non basterà il rinnovo per trattenere Dybala, dalla Spagna il Real offre James e Morata

Paulo Dybala, ventitreenne attaccante che ha da poco rinnovato fino al 2022 con la Juventus, è il nuovo pallino di Florentino Perez. Il presidente del Real Madrid infatti, secondo “Don Balon”, sarebbe pronto ad un’offerta monstre pur di arrivare alla “Joya”: James Rodriguez più Alvaro Morata per convincere i bianconeri a cedere il mancino di Laguna Larga. In questo modo il colombiano andrebbe a rappresentare una valida alternativa sul fronte offensivo della squadra di Agnelli, mentre per il ventiquattrenne Morata sarebbe un gradito ritorno a Torino laddove ha incantato lasciando il cuore nel biennio 2014-2016.