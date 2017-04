Juve per avere Tolisso serve che il Lione non vinca l’Europa League. A dirlo è il presidente dell’OL

Tolisso alla Juventus? Dipende tutto dall’Europa. Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha parlato del futuro del centrocampista francese e del compagno Lacazette, specificando come la loro partenza dipenda esclusivamente da quale sarà il piazzamento finale dell’OL in questa Europa League. “Vi posso dire che se vinceremo l’Europa League, Tolisso e Lacazette non partiranno. Se invece dovessero partire, vorrà dire che avremo ottime risorse per fare un’ottima squadra”. Queste le parole pronunciate dal presidente del club francese e apparse sulle pagine dell’edizione odierna de “Le Parisien”. La Juve dovrà dunque sperare che nella finale che si terrà il 24 maggio alla Friends Arena di Solna (area urbana di Stoccolma, ndr) ad alzare la coppa non sia proprio il club francese.