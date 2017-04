Juve se vuoi Romelu Lukaku ci vogliono 120 milioni di euro, dall’Inghilterra Chelsea e Man Utd all’assalto

Secondo il “Liverpool Echo”, per blastare i corteggiamenti di Chelsea, Manchester United e Juventus, l’Everton avrebbe fissato il prezzo per cedere l’attaccante belga Romelu Lukaku. Per acquisire le prestazioni del ventitreenne gigante originario della Repubblica Democratica del Congo ci vorrebbero ben 100 milioni di sterline, quasi 120 milioni di euro. Una cifra monstre che però non scoraggerebbe le due big inglesi e che invece metterebbe definitivamente fuorigioco i bianconeri che da anni inseguono timidamente il cannoniere dell’Everton.