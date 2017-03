Juve ti ricordi Bendtner? Ha firmato con il Rosenborg

I tifosi bianconeri se lo ricordano bene. Giunto a Torino nel gennaio del 2013 in prestito dall’Arsenal, Nicklas Bendtner ha fatto in tempo a vincere uno scudetto con la maglia juventina prima di salutare l’Italia dopo solo sei mesi e tornare in Premier League da vincitore. Ora il danese ha salutato di nuovo l’Inghilterra, nello specifico il Nottingham Forest, per trasferirsi in Norvegia, dove diventerà la nuova stella del Rosenborg. “Costantemente affamato di calcio, costantemente affamato di gol”. Così l’ex Juve ha voluto presentarsi attraverso un post su Instagram ai suoi nuovi tifosi, i quali da Aprile (quando il campionato norvegese avrà inizio) potranno ammirare le prestazioni della stella danese in quel di Trondheim.