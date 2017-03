Juventus, Alex Sandro fa gola a Real e Chelsea. Base d’asta 45 milioni

Tutti pazzi per Alex Sandro. Il laterale sinistro della Juventus fa gola alle big europee. In particolare – secondo quanto rivelato dai colleghi portoghesi di A Bola – il mancino brasiano sarebbe finito nel mirino di Chelsea e Real Madrid, pronte entrambe in estate a fare follie per strapparlo ai bianconeri. Base d’asta 45 milioni di euro. Riusciranno i bianconeri a respingere le offensive anglo-spagnole?