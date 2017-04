Juventus, Cassata nel mirino di Bologna e Empoli

Fari puntati su Francesco Cassata. Il gioiellino classe 1997 della Juventus ha attirato le attenzioni di alcuni club di Serie A per la prossima stagione. Reduce da una positiva stagione in prestito all’Ascoli in B nella prossima stagione verrà testato nella massima serie. In agenda anche il prolungamento del contratto sino al 2021. L’Empoli, sfruttando gli ottimi rapporti con la Juve, è pronto ad accoglierlo, ma anche il Bologna lo segue con attenzione per sostituire il partente Dzemaili.