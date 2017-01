Juventus: dalla Francia il nome caldo è Rabiot, Bakayoko è l’alternativa

La Juventus sembra aver dato ascolto alle parole rilasciateci da Ravanelli nei giorni scorsi quando suggerì ai bianconeri di acquistare Adrien Rabiot, ventunenne regista del PSG. Infatti, stando a quanto riportato da “Foot Mercato”, il D.S. Beppe Marotta starebbe cercando un giocatore che porti le geometrie che, con le cessioni di Pirlo e Vidal, sono venute spesso meno nel gioco della squadra di Allegri. Le caratteristiche del francese si confanno al rodato centrocampo juventino e pertanto si stanno avviando contatti per trovare un accordo sulla base di 18 milioni di euro. Ben più accessibile è invece il mediano Tiemoué Bakayoko, il cui valore di mercato è di circa 8 milioni di euro. Il centrocampista ventiduenne del Monaco è un altro pallino della dirigenza bianconera e anche per lui i contatti sembrano essere ben avviati. Sarà uno di questi due talenti ad approdare a Vinovo e a prendere in mano le chiavi del centrocampo juventino?