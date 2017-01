Juventus, dall’Inghilterra assalto a Clichy e Zabaleta

Gaël Clichy e Pablo Zabaleta sono nel mirino di Marotta. Secondo il “Daily Mirror”, il D.G. bianconero ha intenzione di acquistare due terzini per la compagine di Allegri, tra i profili più adatti ci sono i due difensori trentunenni in uscita dal Manchester City. Sia Clichy, ottimo terzino sinistro, che Zabaleta valido difensore di fascia destra, sono in scadenza di contratto a giugno 2017. Pertanto la dirigenza juventina vorrebbe chiudere entrambi gli acquisti per gennaio con la stessa modalità con cui, tre anni fa, arrivò Evra…che sia di buon auspicio?