Juventus – Danilo siamo ai dettagli, dalla Spagna l’ufficialità nelle prossime ore

L’edizione odierna di “As” ha ribadito che la Juventus starebbe per concludere l’acquisto di Danilo Luiz da Silva, meglio noto come Danilo, per 20 milioni di euro. Il venticinquenne esterno destro giunto due anni fa dal Porto al Santiago Bernabeu per 31 milioni di euro è ai margini del progetto Zidane, pertanto avrebbe trovato nella compagine bianconera un porto sicuro laddove continuare il suo grado di maturazione forte di una maglia da titolare. Il brasiliano potrebbe ricoprire più ruoli anche sulla fascia sinistra, offrendo ad Allegri un vero e proprio jolly e andando a ricomporre con Alex Sandro la coppia di esterni che fece la fortuna dei “Dragões”dal 2012 al 2015.