Juventus-De Ceglie ai titoli di coda: il terzino vuole sbarcare in MLS

Il prossimo 30 giugno scadrà il contratto di Paolo De Ceglie con la Juventus. Il mancino valdostano è da mesi un separato in casa con il club bianconero, che in estate l’ha messo fuori lista. Il terzino trentenne ha rifiutato Cagliari in estate e le opzioni Brescia e Ternana a gennaio, mandando su tutte le furie la dirigenza juventina. Ora nel futuro di De Ceglie potrebbe esserci l’MLS. Il laterale sinistro, infatti, vorrebbe far ripartire la propria carriera dagli Stati Uniti e ci sarebbero già stati i primi abboccamenti con alcune franchigie.