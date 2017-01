Juventus, De Ceglie in esubero: sondaggi di Bologna e Wuhan

Fra gli esuberi di casa Juventus c’è da tempo Paolo De Ceglie. il terzino sinistro valdostano è dalla scorsa estate fuori lista e in questo mercato invernale potrebbe cambiare aria. L’esterno mancino ha un ingaggio importante (1,3 milioni) ma è in scadenza a fine stagione e il club bianconero potrebbe contribuire al pagamento di una parte dello stipendio. Ci pensa il Bologna, alla ricerca di un sostituto di Morleo, con Donadoni che apprezza De Ceglie per averlo già allenato a Parma. Sullo sfondo la suggestione cinese dello Wuhan Zall di Ciro Ferrara che avrebbe effettuato un sondaggio nei giorni scorsi. Anche se De Ceglie non sembrerebbe così allettato dal trasferimento in Oriente.