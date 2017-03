Juventus – Dybala questo rinnovo s’ha da fare? Intanto dalla Spagna il Real Madrid aspetta la “Joya”

Il rinnovo contrattuale tra Paulo Dybala e la Juventus sembra essere sempre più farraginoso. Secondo il quotidiano iberico “Sport” i “blancos” sperano di potersi insinuare in questa situazione precaria che sembra si sia venuta a creare tra il fuoriclasse argentino e la dirigenza bianconera. Nelle ultime settimane, stando anche alle dichiarazioni di Gennaro Gattuso, la “Joya” sembra aver perso il sorriso e lo smalto dei giorni migliori, pertanto Florentino Perez sembra più che mai intenzionato a corteggiare il ventitreenne di Laguna Larga per convincerlo a trasferirsi al Santiago Bernabeu; d’altro canto la “Vecchia signora” non vorrà privarsi del suo diamante.