Juventus, Hernanes sempre più vicino alla Cina: Pellegrini lo vuole all’Hebei, affianco a Gervinho e Lavezzi

Il “The Sun” schiarisce le nubi sul futuro di Hernanes. Il brasiliano è stato accostato nelle scorse settimane al San Paolo, ma il ritorno nostalgico non si farà. L’ex-Lazio e Inter è molto vicino al passaggio in Cina. L’Hebei di Pellegrini avrebbe pronti circa 10 milioni di euro per la Juventus, che ha già rimosso il brasiliano dalla lista Champions. Il centrocampista sarà una delle punte di diamante della squadra, che già annovera in rosa Lavezzi e Gervinho.