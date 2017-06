Procede spedito il corteggiamento del Valencia nei confronti di Norberto Neto. La soluzione spagnola rappresenta la prima scelta del portiere brasiliano, in uscita dalla Juventus. Per l’ex Fiorentina ci sono interessamenti anche dalla Premier League, tuttavia Neto preferirebbe una nuova avventura nella Liga. Contatti in corso a Milano per cercare di trovare un’intesa.